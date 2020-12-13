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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة أسرة عضو مجلس النواب بالمحلة بكورونا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:46 م
كورونا
كورونا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تعرضت أسرة المهندس محمود الشامي عضو اتحاد الكرة الأسبق وعضو مجلس النواب عن بندر المحلة بمحافظة الغربية، للإصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل مفاجئ عقب الانتهاء من ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 م.

وأفادت مصادر مقربة من أفراد أسرة الشامي أن الإصابة طالت كلا من: "محمود عبد السميع الشامي ونجليه مصطفى وعبدالسميع" وتم عزل الجميع بمنزل الأسرة بالقاهره فضلا عن توافر كافة الأمصال والأدوية اللازمة لعلاجهم من أخطار كوفيد 19.

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