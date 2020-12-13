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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

آباء يصلون من أجل مئات الطلبة المخطوفين في كاتسينا النيجيرية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:22 م
الطلبة المخطوفين
الطلبة المخطوفين في كاتسينا النيجيرية
وكالات
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احتشد مجموعة من أولياء الأمور بمدرسة ثانوية في ولاية كاتسينا بشمال غرب نيجيريا الأحد لمطالبة السلطات بإنقاذ مئات الصبية الذين خطفهم مسلحون.

وقال متحدث باسم الرئيس مساء السبت، إن الجيش تبادل إطلاق النار مع عصابة خطفت طلابا من مدرسة العلوم الحكومية للبنين في كنكرة، لكن الآباء قالوا اليوم إنهم لم يطلعوا على تفاصيل كافية عن
أبنائهم.

وأحجم مكتب الرئيس عن التعليق. ولم يرد الجيش والشرطة حتى الآن على طلبات للتعقيب.

وقال بعض الصبية الذين تحدثت إليهم رويترز: إنهم فروا من غابة اقتادهم إليها المسلحون، لكن لم يتضح حتى الآن عدد من بقوا في الأسر أو ما الذي تريده الجماعة.

وتشيع في شمال غرب نيجيريا جرام الخطف، وتنفذها عصابات مسلحة يشار إليها على نطاق واسع باسم قطاع الطرق. وعادة ما تهاجم هذه العصابات المدنيين بهدف السرقة أو الخطف للحصول على فدى.

وينتشر المسلحون الإرهابيون الذين يهاجمون أهدافا أمنية ومدنية بشكل أكبر في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد.

ويزداد الغضب من الوضع الأمني ​​غير المستقر في نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.

وفي أواخر الشهر الماضي قتل متشددون، عشرات المزارعين في ولاية بورنو الشمالية الشرقية وقطعوا رؤوس بعضهم.

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