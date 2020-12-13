وزير الداخلية العراقي يوجه بفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون

وجه وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، الأحد، بفرض هيبة الدولة وانفاذ القانون ومحاسبة الخارجين عنه.وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن الغانمي زار اليوم محافظة نينوى وبحث أهم تطورات المشهد الأمني والخدمي فيها.وأكد وزير الداخلية خلال الزيارة أهمية التعاون مع المواطنين وتقديم افضل الخدمات لهم من خلال فرض هيبة الدولة وانفاذ القانون ومحاسبة الخارجين عنه.