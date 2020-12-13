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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أمين عام مجلس النواب يستقبل نظيره العراقي

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:34 م
أمين عام مجلس النواب
أمين عام مجلس النواب يستقبل نظيره العراقي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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التقى المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، اليوم، سيروان عبدالله الأمين العام لمجلس النواب العراقي والوفد المرافق له.

في بداية اللقاء، رحب المستشار محمود فوزي بوفد مجلس النواب العراقي في بلدهم الثاني مصر، مشيدًا برسوخ وقوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، التي تشهد طفرة بارزة مؤخرًا على كل المستويات.

واستعرض المستشار محمود فوزي لعمل أجهزة وإدارات الأمانة العامة لمجلس النواب المصري، في إطار تبادل الخبرات بين المجلسين، خطة عمل مجلس النواب المصري والإجراءات، التي اتخذها لضمان سير العمل بالمجلس بانتظام أثناء مواجهة جائحة كورونا، وكذا الخطة التدريبية الافتراضية للأمانة العامة لمجلس النواب، مستعرضا سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين، خاصة على مستوى الأمانة العامة للمجلسين.

من جانبه، أبدى سيروان عبدالله الأمين العام لمجلس النواب العراقي سعادته وجزيل شكره وتقديره لحسن الاستقبال، الذي لاقاه هو والوفد المرافق، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين على كل المستويات، تتجه الى مستوى يليق بتاريخ العلاقات المصرية - العراقية، معربا عن رغبته في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين خاصة على مستوى تبادل الخبرات بين الأمانة العامة لمجلس النواب المصري والأمانة العامة لمجلس النواب العراقي.

وفي ختام اللقاء، تبادل المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب وسيروان عبدالله أمين عام مجلس النواب العراقي الدروع التذكارية واصطحب سيادته نظيره العراقي في جولة داخل أروقة المجلس شملت متحف المجلس والقاعة الرئيسية للمجلس.

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