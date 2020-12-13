حمدوك وأبي أحمد يتفقان على استئناف مفاوضات سد النهضة الأسبوع المقبل

اتفق رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مع نظيره الإثيوبي أبي أحمد، على استئناف المفاوضات الخاصة بسد النهضة الأسبوع المقبل.وعاد وفد السودان برئاسة حمدوك إلى الخرطوم بعد زيارة إلى أديس أبابا، عقد خلالها اجتماع مشترك مع الجانب الإثيوبي، أعقبه اجتماع مغلق ضم حمدوك ونظيره الإثيوبي آبي أحمد، وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية.واتفق الجانبان على عدد من القضايا في مسار العلاقات بين البلدين، ومنها استئناف عمل لجنة الحدود واستئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع القادم، كما اتفق الجانبان على عقد قمة عاجلة للإيجاد.ووصفت أديس أبابا محادثات أبي وحمدوك بأنها كانت بناءة وسعت لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وأن الجانبين تناولا الموضوعات الإقليمية التي تخدم السلام والاستقرار والتقدم.