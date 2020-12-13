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الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان: الآلاف يشاركون في تجمع للمعارضة رغم تصاعد إصابات كورونا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:47 م
كورونا في باكستان
كورونا في باكستان
وكالات
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حققت حركة باكستانية تهدف للإطاحة بالحكومة المدعومة من الجيش زخما، الأحد، حيث شارك عشرات الآلاف من النشطاء في تجمع حاشد للمعارضة، بالرغم من المخاوف المتعلقة بزيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
واحتج أنصار 11 حزبا معارضا من الرافضين للدور السياسي للجيش في وسط مدينة لاهور ضمن حملة تهدف إلى الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عمران خان.

ويأتي هذا التجمع تتويجا لمرحلة أولى من الاحتجاجات قبل مسيرة مخطط لها في العاصمة إسلام أباد في يناير لتكثيف الضغط على الحكومة التي لا تحظى بشعبية على نحو متزايد.

ويُعتقد أن ارتفاع التضخم وضعف الأداء الاقتصادي وقمع الحريات المدنية والرقابة على الإعلام وتردي الأوضاع الأمنية هي الأسباب التي أشعلت أيضا احتجاجات المعارضة.

وشارك حزبا رئيس الوزراء السابق المنفي، نواز شريف، ورئيسة الوزراء المغتالة السابقة بينظير بوتو، في تلك الحركة.

ووصل رئيس الوزراء عمران خان إلى السلطة في انتخابات 2018، التي رافقتها مزاعم بالتلاعب من جانب الجنرالات أصحاب النفوذ في البلاد الذين حكموا البلاد لعقود.

وشارك نحو 100 ألف متظاهر في بداية التجمع الحاشد اليوم الأحد، ويمكن أن يتضاعف الرقم حيث لا يزال عشرات الآلاف من الأشخاص يتحركون للوصول إلى موقع الاحتجاج.

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