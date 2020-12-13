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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير الصحة الألماني يأمل في صدور تصريح سريع للقاحات كورونا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:24 م
وزير الصحة الألماني
وزير الصحة الألماني ينس شبان
وكالات
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أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان، عن أمله في أن تصدر الوكالة الأوروبية للأدوية (إيما) تصريحًا للقاحات كورونا بأسرع ما يمكن.

وخلال المشاورات التي أجرتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات في مؤتمر عبر الهاتف حول القيود الصارمة على المخالطات في عيد الميلاد ورأس السنة، قال شبان الأحد، إن الأمر يتعلق بثقة المواطنين في قدرة الاتحاد الأوروبي على التصرف.

وأضاف أن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات جاهزة لإعطاء اللقاحات، اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الجاري.

وتابع الوزير المنتمي إلى حزب ميركل المسيحي الديمقراطي، أن جرعات التطعيم الأولى جاهزة للتسليم ويمكن البدء في إعطاء اللقاح بعد صدور التصريح مباشرة، ونُقِلَ عن شبان قوله: "كل يوم يمكننا أن نبدأ فيه بشكل مبكر، يقلل المعاناة".

ولفت شبان إلى أن الاتحاد الأوروبي نجح في دفع تطوير اللقاح قدما وتأمين جرعات اللقاح، وقال إن كل البيانات الضرورية متاحة الآن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا أصدرتا بالفعل تصريحا باللقاح.

وأكد أن ألمانيا ستسرع الإجراءات على الصعيد الوطني حال صدور التصريح.

يذكر أن لقاح كورونا الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية هو أول لقاح مضاد لكورونا يحصل على تصريح طارئ من الولايات المتحدة، وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنه من الممكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 16 عاما أخذ هذا اللقاح الآن.


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