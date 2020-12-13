المكسيك: 1.24 مليون إصابة بكورونا و113 ألف وفاة

استقر العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في المكسيك عند 1.24 مليون إصابة حتى مساء اليوم الأحد.وبلغ عدد الوفيات الإجمالي 113 ألفا و704 وفيات، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وتعافى 911 ألفا و965 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 41 أسبوعا.