انطلاق معرض للكتاب بجامعة سوهاج 20 ديسمبر

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، أنه تم الاتفاق على تنظيم معرض الكتاب بجامعة سوهاج، خلال الفترة من ٢٠ ديسمبر الجاري حتى ٣٠ من الشهر ذاته؛ وذلك في ضوء قيام لجنة المعارض بالاتحاد بالسعي لفتح قنوات جديدة لتسويق الكتاب، وتنظيم سلسلة من المعارض المحلية.وأوضح الاتحاد في بيان له، اليوم: على من يرغب في الاشتراك سرعة موافاتنا بطلب الاشتراك ومبلغ ٢٩٠٠ جنيه، قيمة الاشتراك في جناح بمساحة ٩ أمتار، وذلك بداية من اليوم حتى الخميس المقبل؛ مع العلم بأن الاشتراك بأسبقية السداد.وأضاف الاتحاد أن القاعة مجهزة بالإضاءة والمواكيت والاستاندات وذلك لمن ليست لديه استاندات خاصة به.