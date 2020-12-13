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الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

انطلاق معرض للكتاب بجامعة سوهاج 20 ديسمبر

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:29 م
معرض الكتاب
معرض الكتاب
آلاء حسن
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أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، أنه تم الاتفاق على تنظيم معرض الكتاب بجامعة سوهاج، خلال الفترة من ٢٠ ديسمبر الجاري حتى ٣٠ من الشهر ذاته؛ وذلك في ضوء قيام لجنة المعارض بالاتحاد بالسعي لفتح قنوات جديدة لتسويق الكتاب، وتنظيم سلسلة من المعارض المحلية.

وأوضح الاتحاد في بيان له، اليوم: على من يرغب في الاشتراك سرعة موافاتنا بطلب الاشتراك ومبلغ ٢٩٠٠ جنيه، قيمة الاشتراك في جناح بمساحة ٩ أمتار، وذلك بداية من اليوم حتى الخميس المقبل؛ مع العلم بأن الاشتراك بأسبقية السداد.

وأضاف الاتحاد أن القاعة مجهزة بالإضاءة والمواكيت والاستاندات وذلك لمن ليست لديه استاندات خاصة به.

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