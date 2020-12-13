إصابات كورونا الجديدة في هولندا تقفز بواقع 10 آلاف حالة

أظهرت بيانات السلطات الصحية في هولندا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بواقع 10 آلاف حالة تقريبا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك في أكبر قفزة منذ نهاية أكتوبر.والزيادة استمرار لاتجاه صعودي على مدار سبعة أيام، وتشير إلى أن تأثير إجراءات العزل الجزئي التي فُرضت في 13 أكتوبر آخذ في التراجع.وعقدت الحكومة الهولندية اجتماعًا طارئًا، اليوم الأحد، لمناقشة فرض المزيد من الإجراءات للحد من انتشار المرض.