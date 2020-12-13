نائب رئيس «الغد»: موسى مصطفى سيظل مدافعا عن مصر ويدعم رئيسها

قال اللواء محمود منصور، نائب رئيس حزب الغد، إن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب، يعمل ليلا ونهارا من أجل قيان الحزب بالأدوار المنوط بها على أكمل وجه، واضع هدف أولا وأخيرا، وهو دعم الدولة المصرية.ولفت منصور، في مؤتمر صحفي يعقده حزب الغد الآن، أن المهندس موسى مصطفى موسى سيظل يدافع عن الدولة المصرية وسيقف بقوة في وجه أي عدو يريد النيل من أمن واستقرار الدولة المصرية أو شعبها.وأكد أن أيمن نور سيظل كاذبا ولن ينال جراء افتراءاته أي شيء غير العداء والكره.ويكشف الحزب، في مؤتمر صحفي، افتراءات وأكاذيب الهارب "أيمن نور" التي يطلقها مستخدما القنوات التركية وعلى رأسها "قناة الشرق" التي يرأسها بنفسه لترويج كل الشائعات الكاذبة منها ومن أجهزة المخابرات المعادية لمحاولة الإساءة لحزب الغد ورئيسه مستهدفين الدولة المصرية وقيادتها.