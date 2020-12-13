رئيس «الغد»: قناة الشرق اتهمتني بالباطل.. وسأرد بقوة على «الإرهابي رئيسها»

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن قناة «الشرق» المدعومة من جماعة الإخوان الإرهابية، ادعت أني تلقت تبرعات من بعض الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية، ولم أردها إليهم بعد تراجعهم.ولفت موسى، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن، أن هذه القنوات أمعنت في إلقاء التهم والسب والقذف العلني والتهم الباطلة، وسيتم الرد بقوة على هذه الأكاذيب وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لوقف انتهاكات هذه القنوات ورئيسها ومموليها.ويكشف الحزب، في مؤتمر صحفي، افتراءات وأكاذيب الهارب "أيمن نور" التي يطلقها مستخدما القنوات التركية وعلى رأسها "قناة الشرق" التي يرأسها بنفسه لترويج كل الشائعات الكاذبة منها ومن أجهزة المخابرات المعادية لمحاولة الإساءة لحزب الغد ورئيسه مستهدفين الدولة المصرية وقيادتها.