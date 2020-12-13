«الغد» يدشن لجنتين جديدتين ضمن «حكومة الظل»

أعلن حزب الغد، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، عن تدشين لجنتين نوعيتين متخصصتين، هما الشؤون الدستورية والتشريعية والتعليم، مقابلتان لوزارات العدل والتربية والتعليم والتعليم العالي، ضمن تشكيل حكومة الظل التي يشكلها الحزب.ويعقد حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، مؤتمرا صحفيا لكشف افتراءات وأكاذيب الهارب "أيمن نور" التي يطلقها مستخدما القنوات التركية وعلى رأسها "قناة الشرق" التي يرأسها بنفسه لترويج كل الشائعات الكاذبة منها ومن أجهزة المخابرات المعادية لمحاولة الإساءة لحزب الغد ورئيسه مستهدفين الدولة المصرية وقيادتها.