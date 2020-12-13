«الغد» يعلن تدشين فضائية للرد على أكاذيب «قنوات الإرهاب»

أعلن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، تدشين قناة إعلامية جديدة للرد على الشائعات والأحاديث التي يتم توجيهها لمصر من أجل إسقاطها عبر «قنوات الشر والإرهاب»، وتوضيح حقيقتها أمام العالم وكشف الوشوش الكاذبة التي تسعى بكل الإمكانات لإسقاط الدولة وتفتيت وحدتها.ولفت موسى، خلال كلمته في مؤتمر صحفي للحزب، أن السبب الرئيسي في تكوين مشاهدات لهذه القنوات الإرهابية هو ضعف قدرة القنوات المصرية على الرد بقوة على هذه الأكاذيب.ويكشف الحزب، في مؤتمر صحفي، افتراءات وأكاذيب الهارب "أيمن نور" التي يطلقها مستخدما القنوات التركية وعلى رأسها "قناة الشرق" التي يرأسها بنفسه لترويج كل الشائعات الكاذبة منها ومن أجهزة المخابرات المعادية لمحاولة الإساءة لحزب الغد ورئيسه مستهدفين الدولة المصرية وقيادتها.