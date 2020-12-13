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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«مدبولي» يتابع مشروع إنشاء مُجمع صناعي مُتكامل لإنتاج الألواح الشمسية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:23 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمُتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الألواح الشمسية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد مصطفى، المشرف على قطاع المشروعات القومية بوزارة الإنتاج الحربي.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بدراسات الجدوى الخاصة بإنشاء هذا المشروع الهام، مُشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي لهذا المشروع لا يتوقف عند تنفيذه، وإنما استمرار العمل فيه، وفتح آفاق لتصدير المنتجات وتسويقها.

من جانبه، عرض وزير الدولة للإنتاج الحربي تقريرًا تناول الخطوات التنفيذية للبدء في إقامة هذا المشروع، لافتًا إلى أن هناك العديد من الشركاء الدوليين الذين يتحمسون للمشاركة، إلى جانب مصر في تنفيذ هذا المشروع كلها من الشركات الكبرى المتخصصة في مجال إنتاج الألواح الشمسية والخلايا والشرائح والقوالب، مُوضحًا أن المشروع من المقرر أن يتضمن إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، ومُستلزمات صناعة الألياف الضوئية، والألومنيوم، والإلكترونيات، كما عرض مقترحات تمويل إنشاء هذا المشروع، وملخصًا لأهدافه، وخطوات التنفيذ.

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