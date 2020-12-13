«الشريف» تشيد بجهود القيادة السياسية لحصول مصر على لقاح كورونا

أشادت النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب، بالجهود التي قامت بها القيادة السياسية لحصول مصر على أول شحنة تحمل 50 ألف جرعة من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية كشحنة أولى لعلاج فيروس كورونا.كما أشادت بقرار الرئيس السيسي بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانا، لافتا إلى أن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضا للإصابة، كالأطباء وأطقم مستشفيات العزل وكبار السن، وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم.وقالت الشريف "إن القيادة السياسة تسعى دائما إلى النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الشأن استنادًا إلى أعلى المعايير العالمية، خاصة وأن بناء مجتمع صحي يتوافر به كافة مقومات الرعاية الصحية.