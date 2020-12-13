حريق هائل برأس غارب والحماية المدنية تحاول إخماده

اندلع حريق هائل، منذ قليل، بمنطقة الغابة الشجرية، بمدخل رأس غارب الجنوبى أمام نادى أكتوبر بمحافظة البحر الأحمر، وتحاول الحماية المدنية السيطرة على الحريق.وامتدت النيران سريعا إلى زراعات «الهيش» المحيطة بالمنطقة، ولم يسجل وقوع خسائر في الأرواح البشرية حتى الآن، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحر الأحمر بلاغًا يفيد باشتعال النيران بالغابات الشجرية، الكائنة بمدخل مدينة رأس غارب الجنوبي، وجارٍ التعامل مع الحريق والسيطرة عليه.