مصرع شاب تناول مادة سامة في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة لشاب متوفى داخل منزله، دون أعراض ظاهرية للوفاة، بمركز قوص جنوبي محافظة قنا، وتبين أنه توفي عقب تناول مادة سامة بعد الكشف الطبي اللازم عليه، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد تلقي إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد وصول "محمد ا. ا"، 33 عاما، جثة هامدة إلى مستشفى قوص، إثر تناوله مادة سامة.فيما تقوم الأجهزة الأمنية بمركز قوص، للتحري حول أسباب الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.