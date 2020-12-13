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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الصحة» توضح أسباب الإصابة بالاعتلال الكلوي

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:22 م
الإصابة بالاعتلال
الإصابة بالاعتلال الكلوي
فاتن خديوى
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كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بالاعتلال الكلوي، لافتة إلى أنها ترجع إلى الاستخدام المفرط لبعض الأدوية الحيوية والمسكنات.

وأضافت أن بعض الأمراض المناعية تصيب الكلى، بالإضافة إلى العمليات المتكررة للمسالك البولية، لافتة إلى أن من ضمن الأسباب أيضًا الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والسكري، وحصوات الكلى.

وأوضحت أن العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظار المترددين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، ويمكن معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لكم من خلال تطبيق «صحة مصر».

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