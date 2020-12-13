«التنظيم والإدارة» يوضح مصير حركة الترقيات في ظل ترشيد الإنفاق

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أحقية الموظفون المرقون وفقًا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 101 لسنة 2020 في صرف الفروق المالية المستحقة لهم جراء الترقية اعتبارًا من أول يوليو الماضي، لعدم سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1763 لسنة 2020 والخاص بترشيد الإنفاق.ووفقًا لمنشور صادر عن مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة سوهاج، فإن قرار حركة الترقية الأخيرة تم اعتمادها من قبل رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 242020 بإجراء ترقيات للموظفين الذين اتموا المدد البنية القانونية في 3062020، بينما حظر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام رقم 1763 لسنة 2020 إجراء أية تعيينات أو ترقيات أو تسويات اعتبارًا من 172020 ولمدة 6 أشهر، في حين أنه اعتبارًا من أول يوليو الماضي لم تستصدر الدولة أية قرارات بترقية الموظفين بعد هذا التاريخ على نسق القرار رقم 101 لسنة 2020.