إصابات فيروس كورونا في إفريقيا تقترب من الـ 2 مليون ونصف

أعلن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في عموم بلدان القارة الإفريقية بلغت 2.361.271 حالة.وقال المركز التابع للاتحاد الإفريقي في بيان، إن إجمالي الوفيات جراء تداعيات الفيروس عبر بلدان القارة وصل إلى 55.989 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 2.004.985 حالة.وأظهرت البيانات أن جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا تعد من أكثر الدول تضررا من انتشار الوباء على صعيد الإصابات بالفيروس، فيما تعد جنوب إفريقيا الأكثر تضررا على صعيدي عدد الإصابات والوفيات.