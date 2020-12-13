دفن دولفين عثر عليه نافقًا بالبحر الأحمر

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن دفن دولفين نافق بمنطقة الأحياء المائية بمحيط المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وفق الأساليب الصحية الآمنة، بعد فحصه وأخذ القياسات وتوثيق كل الإجراءات للاستفادة منها في البحث العلمي، بمشاركة الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة.ووجهت وزيرة البيئة باتخاذ عدة إجراءات في هذا الصدد لمنع حدوث تلك الحوادث مرة أخرى، منها استمرار وزيادة عمليات الرصد بالبحر الأحمر وخليج العقبة، كما طالبت بضرورة تعاون القطاع السياحي والجمعيات الأهلية مع مناطق المحميات الطبيعة، والقيام بتوسيع دور التوعية، علاوة على اتخاذ كافة الإجراءات لرصد أي حالات لممارسة أي نشاط مخالف أو يتجاوز القواعد المحددة التي ينظمها قانون البيئة والاتفاقيات الدولية الملزمة للحفاظ على التنوع البيولوجي.