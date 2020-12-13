رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

دفن دولفين عثر عليه نافقًا بالبحر الأحمر

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:17 م
دفن دولفين
دفن دولفين
أريج الجيار
طباعة
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن دفن دولفين نافق بمنطقة الأحياء المائية بمحيط المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وفق الأساليب الصحية الآمنة، بعد فحصه وأخذ القياسات وتوثيق كل الإجراءات للاستفادة منها في البحث العلمي، بمشاركة الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة.

ووجهت وزيرة البيئة باتخاذ عدة إجراءات في هذا الصدد لمنع حدوث تلك الحوادث مرة أخرى، منها استمرار وزيادة عمليات الرصد بالبحر الأحمر وخليج العقبة، كما طالبت بضرورة تعاون القطاع السياحي والجمعيات الأهلية مع مناطق المحميات الطبيعة، والقيام بتوسيع دور التوعية، علاوة على اتخاذ كافة الإجراءات لرصد أي حالات لممارسة أي نشاط مخالف أو يتجاوز القواعد المحددة التي ينظمها قانون البيئة والاتفاقيات الدولية الملزمة للحفاظ على التنوع البيولوجي.

موضوعات متعلقة

عودة «السيناريو الأسود».. الصين تعيد عزل مدينة بعد رصد إصابة بـ«كورونا»

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

مرتضى منصور يصل مجلس الدولة لنظر طعون «الحل»

تأجيل الطعن على قرار تجميد مجلس الزمالك لـ3 يناير

الصور

image description

«أسيوط» تستقبل وفد جامعة المنصورة قبل انطلاق «قافلة جسور» غدا

image description

ضبط مستريح نصب على الأهالي في دمياط

image description

«أسيوط» في اجتماع «التنمية المحلية» و«الصحة» لبحث مبادرة «المركزي»

image description

مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادات في أسيوط

image description

فى أسيوط.. 3 شباب جامعيين يكسرون القيود الاجتماعية وينشئون ورشتهم الخاصة

الأكثر قراءة

القصة الكاملة للطفلة «ميرا» التى أمر السيسى بعلاجها

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

السيسى يوجه بالبدء الفورى فى إنشاء معامل الفحص المركزية بالموانئ

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

انتشار سرقة لوحات المقابر بفنزويلا بسبب الأزمة الاقتصادية

شركة بيونتيك: هذا موعد السيطرة على كورونا بالكامل

الصين: العثور على فيروس كورونا بعبوات لحم خنزير من الأرجنتين

موعد بداية فصل الشتاء 2020 رسمياً في مصر

أيام زمان

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

«أبو رجيلة» نجم الزمالك الذى اكتشف موهبته الغنائية صدفة

كواليس حرب خفية بين السندريلا وزبيدة ثروت في «الحب الضائع»

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
بسنت حسن
مهرجان السولد أوت
ماجد حبته
مزايدات البرادعى
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
المزيد

الثقافة

«الحب في زمن الكورونا» ديوان شعري لمحمد دياب غزاوي

وزيرة الثقافة تشهد مسرحية «سيد درويش» بمسرح البالون غدا

فنان مصري يتسلم جائزة المجلس الهندي للعلاقات الثقافية حول كورونا

رئيس دار الكتب: لن نعيق مصلحة الموظفين.. وأرسلنا لائحتهم لـ«المالية»