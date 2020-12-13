أذربيجان تعلن خسائر عسكرية رغم وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ

أعلنت أذربيجان، الأحد، مقتل 4 من عسكرييها في صدامات مع القوات الأرمنية في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، رغم وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر، فيما اتهمت أرمينيا، باكو، أيضًا بشن هجمات.وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، إن مجموعات مسلحة أرمنية رفضت مغادرة مناطق حرجية في شمال غرب مقاطعة هدروت، بما يتناقض مع اتفاق وقف إطلاق النار، وقامت "باستفزازات إرهابية".وأكدت باكو أنه في حادثين منفصلين، في 26 نوفمبر و8 ديسمبر، قتل أربعة من عسكرييها وأصيب ثلاثة بجروح.وشكّل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر بعد معارك استمرت ستة أسابيع وأسفرت عن مقتل 5 آلاف شخص على الأقل، هزيمة للقوات الأرمينية وأعطى باكو مكاسب جغرافية هامة.ولم تعلن باكو قط عن حصيلة رسمية لضحاياها خلال الأسابيع الستة للمعارك.ويأتي إعلان أذربيجان فيما أكدت أرمينيا، الأحد، إصابة ستة من عسكرييها بجروح في ناغورني قره باغ، السبت، بعد خرق لوقف إطلاق النار.واتهمت وزارة الدفاع الأرمينية، في بيان، باكو بشن هجوم على قريتين "بآليات مدرعة" و"بالمدفعية الثقيلة، وبعد تلك المعارك، التي دامت لساعات، نجح العدو في اقتحام قرية خين تاخر واقترب من قرية ختسابيرد".وتقع هاتان القريتان في مقاطعة هدروت، وتحاذيان الخط الفاصل الجديد الذي يفصل، في جنوب قره باغ، المعسكرين منذ إبرام اتفاق وقف المعارك.ونفى الجيش الأذربيجاني، السبت، شن هجمات، قائلًا إنه كان يرد على "استفزازات" أرمينية واتخذ "تدابير ردّ مناسبة".وأكدت الخارجية الأرمينية من جهتها في بيان أن باكو واصلت الأحد "استفزازاتها" في مقاطعة هدروت.بدوره، أكد الجيش الروسي، الذي ينشر في المنطقة قوة حفظ سلام لضمان الالتزام بالاتفاق، تسجيل "خرق لاتفاق وقف إطلاق النار" في 11 ديسمبر دون أن يسمي الطرف المسئول عنه.وهذا أول خرق مؤكد من موسكو للاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ قبل شهر.وأعلنت يريفان، الأحد، أن هذه الحوادث أثيرت خلال لقاء في موسكو بين وزيري الدفاع الأرميني والروسي.وخلال لقاء السبت في باكو مع رئيسي مجموعة مينسك الفرنسي والأميركي، أعرب الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، عن "قلقه" من الإعلان عن معارك جديدة، لكن تعهد بضرب القوات الأرمينية "بيد من جديد" في حال استأنفت أعمال العنف.وخلال زيارة هذا الأسبوع لأذربيجان، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تدعم بلاده علنًا سياسيًا باكو في عمليتها وتتهم بتوفير دعم عسكري هائل لها، أن "المعركة" ضد أرمينيا لم تنته بعد.