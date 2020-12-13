«الحلاقة بالمنزل وفيتامين سي للبشرة».. قائمة جوجل لأكثر عمليات البحث فى «الموضة والجمال»
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:45 م
سارة ساويرسطباعة
مع نهاية عام 2020، تصدرت عدة موضوعات الأكثر بحثًا فى عالم الموضة والجمال، فمن طرق العناية بالبشرة إلى طرق الحلاقة بالمنزل، وحتى استايل المشاهير، جاءت فى العمليات الأكثر بحثًا خلال العام المنقضى، التى شغلت بال وتفكير الكثيرين من العالم.
فأصدرت شركة "جوجل" تقريرها السنوي حول الموضوعات الأكثر بحثًا هذا العام، التى وصلت لأعلى عدد من الزيارات، وما انهمك العالم فى البحث عنه، خاصة خلال جائحة كورونا، التى دفعت ملايين من الأشخاص فى البحث حول الطرق المنزلية للعناية ببشرتهم وشعرهم وجميع طقوس الرعاية الذاتية بالمنزل.
ووفقًا لجوجل، نستعرض فى السطور التالية، أبرز الاهتمامات الجماعية خلال 2020.
فى مجال العناية بالبشرة:
جاءت أسئلة جمهور المنصات الإلكترونية كالتالى:
ما هو أفضل خط للعناية بالبشرة؟
ما هي أفضل منتجات العناية بالبشرة؟
كيفية بناء روتين للعناية بالبشرة
ما الترتيب للقيام بالعناية بالبشرة؟
ما هو حمض ألفا هيدروكسي في العناية بالبشرة؟
كيف تتخلص من حب الشباب؟
ماذا يفعل فيتامين سي لبشرتك؟
ماذا يفعل حمض الهيالورونيك؟
ماذا يفعل التونر لوجهك؟
ما هي البشرة المختلطة؟
ماذا يفعل فيتامين سي لبشرتك؟
ماذا يفعل حمض الهيالورونيك؟
ماذا يفعل الريتينول؟
ماذا يفعل التونر؟
ماذا يفعل النياسيناميد؟
ماذا يفعل حمض اللاكتيك؟
ماذا تعني عبارة "العناية بالبشرة النظيفة"؟
ماذا يفعل حمض الجليكوليك؟
ماذا تفعل مياه ميسيلار؟
ماذا يفعل السيروم؟
فى مجال الجمال الآتي:
كيفية قص شعر الرجل في المنزل
كيفية لف الشعر
كيفية صبغ الشعر في المنزل
كيفية غسل اليدين
كيفية الحصول على غرة الستائر
كيفية قص شعر النساء
كيفية عمل ضفيرة بدون عقدة
كيفية التخلص من لون الشعر
كيفية تقليم شعرك بنفسك
كيفية استخدام الديرمابلين
فأصدرت شركة "جوجل" تقريرها السنوي حول الموضوعات الأكثر بحثًا هذا العام، التى وصلت لأعلى عدد من الزيارات، وما انهمك العالم فى البحث عنه، خاصة خلال جائحة كورونا، التى دفعت ملايين من الأشخاص فى البحث حول الطرق المنزلية للعناية ببشرتهم وشعرهم وجميع طقوس الرعاية الذاتية بالمنزل.
ووفقًا لجوجل، نستعرض فى السطور التالية، أبرز الاهتمامات الجماعية خلال 2020.
فى مجال العناية بالبشرة:
جاءت أسئلة جمهور المنصات الإلكترونية كالتالى:
ما هو أفضل خط للعناية بالبشرة؟
ما هي أفضل منتجات العناية بالبشرة؟
كيفية بناء روتين للعناية بالبشرة
ما الترتيب للقيام بالعناية بالبشرة؟
ما هو حمض ألفا هيدروكسي في العناية بالبشرة؟
كيف تتخلص من حب الشباب؟
ماذا يفعل فيتامين سي لبشرتك؟
ماذا يفعل حمض الهيالورونيك؟
ماذا يفعل التونر لوجهك؟
ما هي البشرة المختلطة؟
ماذا يفعل فيتامين سي لبشرتك؟
ماذا يفعل حمض الهيالورونيك؟
ماذا يفعل الريتينول؟
ماذا يفعل التونر؟
ماذا يفعل النياسيناميد؟
ماذا يفعل حمض اللاكتيك؟
ماذا تعني عبارة "العناية بالبشرة النظيفة"؟
ماذا يفعل حمض الجليكوليك؟
ماذا تفعل مياه ميسيلار؟
ماذا يفعل السيروم؟
فى مجال الجمال الآتي:
كيفية قص شعر الرجل في المنزل
كيفية لف الشعر
كيفية صبغ الشعر في المنزل
كيفية غسل اليدين
كيفية الحصول على غرة الستائر
كيفية قص شعر النساء
كيفية عمل ضفيرة بدون عقدة
كيفية التخلص من لون الشعر
كيفية تقليم شعرك بنفسك
كيفية استخدام الديرمابلين