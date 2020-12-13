«الحلاقة بالمنزل وفيتامين سي للبشرة».. قائمة جوجل لأكثر عمليات البحث فى «الموضة والجمال»

فى مجال العناية بالبشرة:

فى مجال الجمال الآتي:

مع نهاية عام 2020، تصدرت عدة موضوعات الأكثر بحثًا فى عالم الموضة والجمال، فمن طرق العناية بالبشرة إلى طرق الحلاقة بالمنزل، وحتى استايل المشاهير، جاءت فى العمليات الأكثر بحثًا خلال العام المنقضى، التى شغلت بال وتفكير الكثيرين من العالم.فأصدرت شركة "جوجل" تقريرها السنوي حول الموضوعات الأكثر بحثًا هذا العام، التى وصلت لأعلى عدد من الزيارات، وما انهمك العالم فى البحث عنه، خاصة خلال جائحة كورونا، التى دفعت ملايين من الأشخاص فى البحث حول الطرق المنزلية للعناية ببشرتهم وشعرهم وجميع طقوس الرعاية الذاتية بالمنزل.ووفقًا لجوجل، نستعرض فى السطور التالية، أبرز الاهتمامات الجماعية خلال 2020.جاءت أسئلة جمهور المنصات الإلكترونية كالتالى:ما هو أفضل خط للعناية بالبشرة؟ما هي أفضل منتجات العناية بالبشرة؟كيفية بناء روتين للعناية بالبشرةما الترتيب للقيام بالعناية بالبشرة؟ما هو حمض ألفا هيدروكسي في العناية بالبشرة؟كيف تتخلص من حب الشباب؟ماذا يفعل فيتامين سي لبشرتك؟ماذا يفعل حمض الهيالورونيك؟ماذا يفعل التونر لوجهك؟ما هي البشرة المختلطة؟ماذا يفعل فيتامين سي لبشرتك؟ماذا يفعل حمض الهيالورونيك؟ماذا يفعل الريتينول؟ماذا يفعل التونر؟ماذا يفعل النياسيناميد؟ماذا يفعل حمض اللاكتيك؟ماذا تعني عبارة "العناية بالبشرة النظيفة"؟ماذا يفعل حمض الجليكوليك؟ماذا تفعل مياه ميسيلار؟ماذا يفعل السيروم؟كيفية قص شعر الرجل في المنزلكيفية لف الشعركيفية صبغ الشعر في المنزلكيفية غسل اليدينكيفية الحصول على غرة الستائركيفية قص شعر النساءكيفية عمل ضفيرة بدون عقدةكيفية التخلص من لون الشعركيفية تقليم شعرك بنفسككيفية استخدام الديرمابلين