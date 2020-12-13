رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«الحلاقة بالمنزل وفيتامين سي للبشرة».. قائمة جوجل لأكثر عمليات البحث فى «الموضة والجمال»

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:45 م
طرق_العناية_بالشعر_
طرق_العناية_بالشعر_
سارة ساويرس
طباعة
مع نهاية عام 2020، تصدرت عدة موضوعات الأكثر بحثًا فى عالم الموضة والجمال، فمن طرق العناية بالبشرة إلى طرق الحلاقة بالمنزل، وحتى استايل المشاهير، جاءت فى العمليات الأكثر بحثًا خلال العام المنقضى، التى شغلت بال وتفكير الكثيرين من العالم.

فأصدرت شركة "جوجل" تقريرها السنوي حول الموضوعات الأكثر بحثًا هذا العام، التى وصلت لأعلى عدد من الزيارات، وما انهمك العالم فى البحث عنه، خاصة خلال جائحة كورونا، التى دفعت ملايين من الأشخاص فى البحث حول الطرق المنزلية للعناية ببشرتهم وشعرهم وجميع طقوس الرعاية الذاتية بالمنزل.

ووفقًا لجوجل، نستعرض فى السطور التالية، أبرز الاهتمامات الجماعية خلال 2020.

فى مجال العناية بالبشرة:
جاءت أسئلة جمهور المنصات الإلكترونية كالتالى:
ما هو أفضل خط للعناية بالبشرة؟
ما هي أفضل منتجات العناية بالبشرة؟
كيفية بناء روتين للعناية بالبشرة
ما الترتيب للقيام بالعناية بالبشرة؟
ما هو حمض ألفا هيدروكسي في العناية بالبشرة؟
كيف تتخلص من حب الشباب؟
ماذا يفعل فيتامين سي لبشرتك؟
ماذا يفعل حمض الهيالورونيك؟
ماذا يفعل التونر لوجهك؟
ما هي البشرة المختلطة؟
ماذا يفعل فيتامين سي لبشرتك؟
ماذا يفعل حمض الهيالورونيك؟
ماذا يفعل الريتينول؟
ماذا يفعل التونر؟
ماذا يفعل النياسيناميد؟
ماذا يفعل حمض اللاكتيك؟
ماذا تعني عبارة "العناية بالبشرة النظيفة"؟
ماذا يفعل حمض الجليكوليك؟
ماذا تفعل مياه ميسيلار؟
ماذا يفعل السيروم؟

فى مجال الجمال الآتي:

كيفية قص شعر الرجل في المنزل
كيفية لف الشعر
كيفية صبغ الشعر في المنزل
كيفية غسل اليدين
كيفية الحصول على غرة الستائر
كيفية قص شعر النساء
كيفية عمل ضفيرة بدون عقدة
كيفية التخلص من لون الشعر
كيفية تقليم شعرك بنفسك
كيفية استخدام الديرمابلين

موضوعات متعلقة

هل تتغير مناهج الثانوية العامة؟.. وزير التعليم يجيب (فيديو)

رد وزير التعليم على مطالبات منح الطلاب إجازة بسبب كورونا

القصة الكاملة للطفلة «ميرا» التى أمر السيسى بعلاجها

وزير التعليم: لو ألغينا العام الدراسي سيكون الثمن غاليًا (فيديو)

الصور

image description

إقامة صلاة الجنازة للقس باقي صدقي راعي الكنيسة الإنجيلية في أسيوط

image description

تدبير شقة سكنية مجهزة لمواطن دمياط الذي حاول الانتحار

image description

إنقاذ رجل حاول الانتحار بدمياط

image description

«أسيوط» تستقبل وفد جامعة المنصورة قبل انطلاق «قافلة جسور» غدا

image description

ضبط مستريح نصب على الأهالي في دمياط

الأكثر قراءة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

وزير التعليم: لو ألغينا العام الدراسي سيكون الثمن غاليًا (فيديو)

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

كيفية تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين 2020 - 2021

كيفية حماية رقم تيلجرام من الانتشار دون حذف التطبيق

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم وقيمة الغرامة

أيام زمان

كيف تسبب علي أمين في صدام بين «رجب» و«هيكل»؟

«بين الصحافة والسياسة».. «هيكل» يروي قصة صداقته بالزعيم

«رغم موافقة والده».. لماذا رفض «الخطيب» الاحتراف بأوروبا بعد اعتزاله؟

«تدربت على تمثال حريمي لأتقنها».. اعترافات يوسف فخر الدين عن أول قبلة سينمائية

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

غدا.. عزاء الروائي بهاء عبدالمجيد بمسجد الفاروق بالمعادي

«قصة صورة».. هكذا بدأت صداقة الأبنودي ومحمود درويش

افتتاح معرض «إيماءات الروح» لـ خالد الطهمازي بمتحف محمود مختار.. الخميس

أمسية ثقافية بالاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.. الأربعاء