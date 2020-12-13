حزب الغد: موسى مصطفى هو من اعتذر عن المشاركة في انتخابات «الشيوخ»

قال عادل عصمت، نائب رئيس حزب الغد للشئون السياسية، والمتحدث الإعلامي للحزب، إن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب، اعتذر عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة ولم يبادر بالترشح من الأساس، مشيرا إلى أن الافتراءات التي تدعيها قنوات الإرهابية وقنوات الهارب "أيمن نور" لن توقف الحزب عن خطواته في دعم الدولة المصرية.ولفت عصمت، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للحزب المنعقد الآن، إلى أن "الشرق" و"مكملين" لا تعتبران قنوات، وإعلاميوها يأخذون الملايين ويعملون ليلا ونهارا في سبيل تفكيك الدولة المصرية.وأكد أن استهداف حزب الغد هو استهداف للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتم القضاء على تلك القنوات قريبا من خلال السياسات الجادة التي يتخذها ويتعامل بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.ويكشف الحزب، في مؤتمر صحفي، افتراءات وأكاذيب الهارب "أيمن نور" التي يطلقها مستخدما القنوات التركية، وعلى رأسها "قناة الشرق" التي يرأسها بنفسه، لترويج كل الشائعات الكاذبة منها ومن أجهزة المخابرات المعادية لمحاولة الإساءة لحزب الغد ورئيسه، مستهدفين الدولة المصرية وقيادتها.