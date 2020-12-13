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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«الغد»: المصريون يدركون حقيقة قنوات «الإرهابية» ومَنْ خلفها

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:10 م
الإخوان
الإخوان
عائشة حسن
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قال عادل عصمت، نائب رئيس حزب الغد للشئون السياسية، إن جميع المصريين يدركون حقيقة قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، والتي يتم تمويلها من قبل جماعات الدم والتنظيم الدولي، والجميع يعلم ما تخطط له هذه القنوات وإعلاميوها لصالح هدم الدولة المصرية.

ولفت عصمت، في المؤتمر الصحفي لحزب «الغد» المنعقد الآن، إلى أن حزب الغد لم ينضم للانتخابات الأخيرة، سواء النواب أو الشيوخ، ولكن أعلن تأييده الكامل للقائمة الوطنية، ودشن مبادرات لحث الناخبين على ضرورة المشاركة في الانتخابات.

ويكشف الحزب، في مؤتمر صحفي، افتراءات وأكاذيب الهارب "أيمن نور" التي يطلقها مستخدما القنوات التركية وعلى رأسها "قناة الشرق" التي يرأسها بنفسه لترويج كل الشائعات الكاذبة منها ومن أجهزة المخابرات المعادية لمحاولة الإساءة لحزب الغد ورئيسه، مستهدفين الدولة المصرية وقيادتها.



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