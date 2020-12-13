12 وفاة و139 إصابة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6048 حالة.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 139 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 359 ألفا و888 حالة.كما لفتت إلى تسجيل 202 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 350 ألفا و549.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.