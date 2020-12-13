إصابات «كورونا» في كندا تقترب من نصف مليون حالة

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 458 ألفًا و527 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد، وفقًا لبيانات جامعة «جونز هوبكنز» ووكالة «بلومبرج» للأنباء.وبلغ عدد الوفيات في كندا جراء فيروس كورونا 13 ألفًا و367 شخصًا، بينما تعافى 373 ألفًا و898 شخصًا.ومر حوالي 46 أسبوعًا منذ ظهور حالة الإصابة الأولى في كندا.يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.