ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مخبز بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل أول، بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق اندلع بأحد مخابز منطقة باكوس، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال العاملين بالمخبز.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة الحماية المدينة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بأحد المخابز بمنطقة باكوس بدائرة قسم شرطة الرمل أول، داخل إحدى الأسواق التجارية.على الفور انتقلت سيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده على الفور، عقب انبعاث أدخنة كثيفة ناتجة عن الحريق بالمخبز.وبالمعاينة الأولية والفحص تبين أن الحريق نشب نتيجة تسريب غاز من المخبز مما أدى إلى اشتعاله، دون إصابات، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بها، وأخطرت النيابة التحقيقات.