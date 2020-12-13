بوكو حرام تقتل «رحالة السلام» في النيجر

أعلنت حكومة النيجر أن الرحالة من أجل السلام «هاماني إيساكا» قُتل، يوم الجمعة الماضي، رميا بالرصاص على يد مسلحين تابعين لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية في «شيتماري»، التابعة لإقليم «ديفا».وأوضحت حكومة النيجر- في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية اليوم الأحد أن إيساكا، الملقب بـ«الرحالة من أجل السلام» كان قد اختتم صباح يوم الجمعة الماضي رحلة من أجل السلام سيرا على الأقدام، انطلاقا من العاصمة نيامي وانتهاء بإقليم "ديفا"، حيث لقى حتفه متأثرا بإصابته.وأضافت أن «إيساكا» كان يجوب أقاليم النيجر من أجل نشر ثقافة السلام بمناسبة احتفال البلاد بالذكرى الثانية والستين لإعلان استقلالها، مشيرة إلى أن "الرحالة من أجل السلام" قتل رميا بالرصاص بينما كان في ضيافة عمدة "شتيماري" الواقعة بإقليم "ديفا"، حيث هاجم مسلحون تابعون لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية منزل عمدة "شتيماري"، ما أسفر عن مقتل الرحالة وإصابة اثنين آخرين.تجدر الإشارة إلى أن إقليم «ديفا»، المتاخم لحدود نيجيريا، يتعرض منذ 5 سنوات لهجمات إرهابية متكررة تشنها جماعة "بوكو حرام" الإرهابية؛ الأمر الذي دفع حكومة النيجر لإعلان حالة الطوارئ في هذه المنطقة.