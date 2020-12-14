«المناعة القوية».. الأبراج تؤكد تمتع يسرا بصحة جيدة خلال 2021

على الصعيد العاطفي:



على الصعيد المهني:



على الصعيد الصحى:



توقعت خبيرة الأبراج والفلك، ندى عادل، ما يواجهه نجوم الفن والمشاهير في العام 2021 وفقا لأبراجهم.وأشارت خبيرة الأبراج إلى أن يسرا من مواليد 10 مارس 1955، ما يعني أنها تنتمي لبرج الحوت متوقعة ما سيكون عليه حالتها في 2021:سيكون هذا العام عامًا رائعًا بالنسبة إلى الفنانه يسرا، حيث أنها سوف تنعم بالحياة الزوجية ولكن سوف يكون هناك سوء تفاهم وخلافات مع الشريك من حين لآخر، ولكن بشكل مؤقت.سوف تتألق يسرا خلال 2021، بسبب حبها وحماستها للعمل سوف تكافئ من خلال زيادة الأجور أو الترقيات، بالإضافة إلى تعليم موهبة جديدة هذا العام.سوف تتمتع يسرا بصحة جيدة هذا العام ستكون منيعة ضد أي نوع من الأمراض في هذا العام.