إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمطاي في المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة لمنيا 9 حالات تعد بالبناء في المهد على الأراضي الزراعية بقرية منبال خلال حملة لإزالة التعديات، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المعتدين.قال خالد عبد الرءوف رئيس مركز ومدينة مطاي، إن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار جهود الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة والقضاء على كافة أشكال التعديات من قبل المخالفين، مؤكدا على الاستمرار في رصد المخالفات والتعامل بكل حسم للحفاظ على حق الدولة.وأضاف رئيس المركز أن مجلس قروي منبال تمكن اليوم من إزالة عدد 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية في المهد بناحية بمساحة 5 قيراط وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز مطاي.