رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المستشفى العسكري الأردني يدعم الصحة بـ300 سرير

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:51 م
جريدة الدستور
وسام عطية
طباعة
المستشفى العسكري الميداني الثاني في المملكة الأردنية يدعم النظام الصحي بـ300 سرير لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، حسبما أفادت العربية عاجل.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية أمس السبت، عن ارتفاع عدد إصابات كورونا في المملكة لـ 257 ألفًا و275 حالة، واجمالي الوفيات لـ3335 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ 3598 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 213 ألفًا و344 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

عودة «السيناريو الأسود».. الصين تعيد عزل مدينة بعد رصد إصابة بـ«كورونا»

مصادر: القبض على وزير النقل فى حكومة الإخوان

مرتضى منصور يصل مجلس الدولة لنظر طعون «الحل»

الصور

image description

ضبط مستريح نصب على الأهالي في دمياط

image description

«أسيوط» في اجتماع «التنمية المحلية» و«الصحة» لبحث مبادرة «المركزي»

image description

مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادات في أسيوط

image description

فى أسيوط.. 3 شباب جامعيين يكسرون القيود الاجتماعية وينشئون ورشتهم الخاصة

image description

محافظ أسيوط ينعى شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر

الأكثر قراءة

القصة الكاملة للطفلة «ميرا» التى أمر السيسى بعلاجها

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

7 قتلى ومصابين بحادث تصادم فى الجيزة

السيسى يوجه بالبدء الفورى فى إنشاء معامل الفحص المركزية بالموانئ

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

شركة بيونتيك: هذا موعد السيطرة على كورونا بالكامل

الصين: العثور على فيروس كورونا بعبوات لحم خنزير من الأرجنتين

موعد بداية فصل الشتاء 2020 رسمياً في مصر

موقع وزارة التربية والتعليم.. خطوات الاستعلام عن كود الطالب وكلمة السر

أيام زمان

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

«أبو رجيلة» نجم الزمالك الذى اكتشف موهبته الغنائية صدفة

كواليس حرب خفية بين السندريلا وزبيدة ثروت في «الحب الضائع»

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
بسنت حسن
مهرجان السولد أوت
ماجد حبته
مزايدات البرادعى
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
المزيد

الثقافة

فنان مصري يتسلم جائزة المجلس الهندي للعلاقات الثقافية حول كورونا

رئيس دار الكتب: لن نعيق مصلحة الموظفين.. وأرسلنا لائحتهم لـ«المالية»

«جاير أندرسون» يستضيف معرض الفنانين الصغار «الإبداع في زمن الكورونا»

صدور ترجمة جديدة لرواية «موت فى البندقية» لــ توماس مان