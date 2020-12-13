المستشفى العسكري الأردني يدعم الصحة بـ300 سرير

المستشفى العسكري الميداني الثاني في المملكة الأردنية يدعم النظام الصحي بـ300 سرير لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، حسبما أفادت العربية عاجل.وأعلنت وزارة الصحة الأردنية أمس السبت، عن ارتفاع عدد إصابات كورونا في المملكة لـ 257 ألفًا و275 حالة، واجمالي الوفيات لـ3335 حالة.وأشارت الوزارة إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ 3598 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 213 ألفًا و344 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.