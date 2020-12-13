زراعة الشرقية تنظم حقل إرشادي لمحصول القمح

أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ يوم حقل إرشادي مزروع بمحصول القمح صنف سخا 95 وعلى مساحة 15 فدانا بناحية أكياد القبلية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، وذلك ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، في حضور المهندس جمال أحمد كمال مدير عام الإرشاد الزراعي بالمديرية ومهندسي الإرشاد بإدارة فاقوس الزراعية وأخصائي القمح بالمحافظة وعدد من المزارعين.أضاف وكيل وزارة الزراعة إلى أن المديرية مع بداية موسم زراعة المحاصيل الشتوية حرصت على تنفيذ ندوات إرشادية حقلية بصفة مستمرة، وذلك في إطار مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، وذلك بالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وبحضور عدد من المزارعين بهدف توعيتهم بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية والتعريف بطرق حمايتها من الآفات الضارة وطرق الفحص المستمر للزراعات كما تم مناقشه أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية المحاصيل الشتوية.