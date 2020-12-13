1012 إصابة جديدة بكورونا فى العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 14 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.ذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، أنه تم تسجيل 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 574 ألفا و634 إصابة منذ بدء انتشار الوباء، وتسجيل 14 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 12 ألفا و579 حالة.وأشار البيان إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ 1777 شخصا وأن المجموع الكلي للمتعافين من المرض منذ بدء الوباء بلغ 507 آلاف و446 شخصا، لافتا إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعناية المركزة 206 حالات.