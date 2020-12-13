مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب سيارة أعلى كوبري قليوب

انقلبت سيارة أجرة أعلى كوبري قليوب في اتجاه القاهرة، اليوم الأحد، ما أسفر عن مصرعه وإصابة 12 آخرين، وتسبب الحادث في شلل مرورى وتوقف الحركة بالطريق.تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يُفيد بانقلاب سيارة سيارة أجرة أعلى كوبري قليوب في اتجاه القاهرة، ووجود وفيات ومصابين نتيجة الحادث.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وعدد 8 سيارات إسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، وجاري نقلهم جميعًا إلى مستشفي قليوب.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات للووقوف على أسباب الحادث.