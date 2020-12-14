رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد صورة حمل يسرا اللوزي.. نجمات سبقنها في عرض مراحل الحمل على الجمهور (صور)

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:41 م
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
شيماء دهب
طباعة
تعرضت الفنانة يسرا اللوزي لانتقادات عديدة بمجرد مشاركة جمهورها بفترة حملها بطفلتها الثانية نادية وعلى الرغم من أن الصورة منذ مايو الماضي ولكن بمجرد نشرها عبر موقع الصور الشهير «إنستجرام» تعرضت لانتقادات عدة لكونها خرجت عن السائد والمألوف داخل المجتمع والصورة كانت لبطنها مكشوفة حيث استعرضت جزء مختلف من شخصيتها وتأثير الأمومة عليها.

وفسرت يسرا اللوزي مشاركة جمهورها بهذه الصورة خلال مداخله هاتفية لها مع الإعلامي وائل الإبراشي قائلة: «الصورة أوثق بها مراحل الحمل التي أحبها.. وصورة مختلفة إنسانة عادية ووثقت تغيير جسمي أثناء فترة الحمل.. ولابد من أن نفتخر بالأمومة.. وأي بنت لازم تتقبل مراحل الحياة».

ولم تكن يسرا اللوزي وحدها هي من أرادت توثيق فترة حملها بهذا الشكل بل سبقتها العديد من الفنانات وهذا ما يتم عرضه خلال السطور التالية:

«لاميتا فرنجية»
سبق وأن شاركت لاميتا صور الحمل مع جمهورها بل وشاركت كافة مراحل الحمل وكيف كانت بطنها منتفخة، في شهر أكتوبر الماضي شاركت لاميتا الجمهور بصورة وفيديو من فترة الحمل الأخيرة حيث رقصت على أغنية معلقة عليها: «أصنع سعادتك بنفسك».

هي عارضة أزياء وممثلة لبنانية شاركت في العديد من الأعمال من بينها مسلسل عصر الحريم وفيلم ماحدش سامع حاجة مع الفنان رامز جلال.
بعد صورة حمل يسرا
«نيكول سابا»
وفي مارس عام 2013 ظهرت نيكول سابا مع زوجها وهي تستلقي على ظهرها مع زوجها ببطن مكشوفة لتوثق مرحلة الحمل في الشهور الأخيرة.
وقالت معلقًا على الصورة: «لا أرى فيها ما يخدش الحياء، بل أرى فيها زوجين سعداء لقدوم طفلهما».أما ظهور الصورة فجاءت خلال جلسة تصوير بالملابس الرياضية لتؤكد على أهمية الرياضة خلال الحمل، وتصادف وجود زوجها يوسف الخال الذي تدخل في الصورة بشكل عفوي فتم التقاطها ضمن الجلسة ووضع يده على بطنها».
بعد صورة حمل يسرا
«جيجي حديد»
وفي أغسطس الماضي ظهرت الفنانة وعارضة الأزياء جيجي حديد، ببطن مكشوف خلال جلسة تصوير قبل ولادة طفلها من زين مالك حيث ارتدت الملابس البيضاء وعلقت على الصورة «ينمو كالملاك».
بعد صورة حمل يسرا
«ماريا كاري»
وفي عام 2012 ظهرت الممثلة ماريا كاري على غلاف أحد المجلات وهي مكشوفة البطن وتستعرض فترة حملها خلال الشهور الأخيرة لتوأمها، بلون بشرتها البرونزي حيث قالت: «أحب أن أشارك العالم بهذه اللحظة الثمينة على قلبي».
بعد صورة حمل يسرا
بعد صورة حمل يسرا

موضوعات متعلقة

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

إخماد حريق «مخزن روما» فى ميناء الإسكندرية

7 قتلى ومصابين بحادث تصادم فى الجيزة

خاص.. القائمة الكاملة لأسماء المصابين بفيروس كورونا فى منتخب الشباب

الصور

image description

تداول ٢٢ سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

image description

محافظ أسيوط يشهد انطلاق القافلة التنموية «جسور الخير 10» من منفلوط

image description

السيطرة على حريق محل بويات في أسيوط

image description

«سيف».. أول حارس مرمى بيد واحدة لفريق كرة القدم للمبتورين (صور)

image description

جامعة أسيوط تطلق «جسور الخير 10» لدعم القرى الأكثر احتياجًا

الأكثر قراءة

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

الآن.. نتيجة كلية الشرطة بالاسم | النتيجة النهائية لكلية الشرطة 2020 (الرابط الرسمي)

إخماد حريق «مخزن روما» فى ميناء الإسكندرية

البداية «سينوفارم».. مصر تنتهج استراتيجية تنويع لقاحات كورونا

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«شادية لم تُكرّم».. لماذا رفضت هند رستم جائزة الدولة؟

منوعات

حدوث كسوف كلي للشمس فوق الأرجنتين وتشيلي

بدء حملة التلقيح في الولايات المتحدة والقلق يتصاعد في أوروبا

حرائق «غير مسبوقة» في الولايات المتحدة والقطب الشمالي في 2020

رئيس فيفا: التعاون الإماراتي الإسرائيلي «يوم تاريخي وضوء بنهاية النفق»

أيام زمان

«أنت انتحلت شخصية ضابط يا فريد».. حكايات ملك الترسو مع شقيقه

«عرفت كيف قضى أخي تلك الليلة».. مأساة فريد شوقي مع شقيقه التوأم

«أصدق الروايات».. ابن شقيق الجغرافي جمال حمدان يكشف سبب وفاته

علقة ساخنة من 20 امرأة بـ«ملاية لف».. فريد شوقي يحكي أصعب مواقفه

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
12 دورى
لواء.حمدى البطران
الإبداع بين الجامعة ورجالها
القس. رفعت فكرى
القس باقى صدقة.. وداعًا
لواء. محسن الفحام
رسائل ما بعد باريس
المزيد

الثقافة

«سيرة الجميز».. ديوان جديد لحبيبة الزين عن دار روافد

منها «رواية».. مشروعات رحل بهاء عبدالمجيد قبل استكمالها

وزيرة الثقافة تترأس اجتماع المجلس التنفيذي الـ26 للمجمع العربي للموسيقى

طبعة جديدة من رواية «الحفيدة الأمريكية» لـ إنعام كجه جى