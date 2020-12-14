بعد صورة حمل يسرا اللوزي.. نجمات سبقنها في عرض مراحل الحمل على الجمهور (صور)





وفسرت يسرا اللوزي مشاركة جمهورها بهذه الصورة خلال مداخله هاتفية لها مع الإعلامي وائل الإبراشي قائلة: «الصورة أوثق بها مراحل الحمل التي أحبها.. وصورة مختلفة إنسانة عادية ووثقت تغيير جسمي أثناء فترة الحمل.. ولابد من أن نفتخر بالأمومة.. وأي بنت لازم تتقبل مراحل الحياة».



ولم تكن يسرا اللوزي وحدها هي من أرادت توثيق فترة حملها بهذا الشكل بل سبقتها العديد من الفنانات وهذا ما يتم عرضه خلال السطور التالية:



«لاميتا فرنجية»

سبق وأن شاركت لاميتا صور الحمل مع جمهورها بل وشاركت كافة مراحل الحمل وكيف كانت بطنها منتفخة، في شهر أكتوبر الماضي شاركت لاميتا الجمهور بصورة وفيديو من فترة الحمل الأخيرة حيث رقصت على أغنية معلقة عليها: «أصنع سعادتك بنفسك».



هي عارضة أزياء وممثلة لبنانية شاركت في العديد من الأعمال من بينها مسلسل عصر الحريم وفيلم ماحدش سامع حاجة مع الفنان رامز جلال. تعرضت الفنانة يسرا اللوزي لانتقادات عديدة بمجرد مشاركة جمهورها بفترة حملها بطفلتها الثانية نادية وعلى الرغم من أن الصورة منذ مايو الماضي ولكن بمجرد نشرها عبر موقع الصور الشهير «إنستجرام» تعرضت لانتقادات عدة لكونها خرجت عن السائد والمألوف داخل المجتمع والصورة كانت لبطنها مكشوفة حيث استعرضت جزء مختلف من شخصيتها وتأثير الأمومة عليها.وفسرت يسرا اللوزي مشاركة جمهورها بهذه الصورة خلال مداخله هاتفية لها مع الإعلامي وائل الإبراشي قائلة: «الصورة أوثق بها مراحل الحمل التي أحبها.. وصورة مختلفة إنسانة عادية ووثقت تغيير جسمي أثناء فترة الحمل.. ولابد من أن نفتخر بالأمومة.. وأي بنت لازم تتقبل مراحل الحياة».ولم تكن يسرا اللوزي وحدها هي من أرادت توثيق فترة حملها بهذا الشكل بل سبقتها العديد من الفنانات وهذا ما يتم عرضه خلال السطور التالية:سبق وأن شاركت لاميتا صور الحمل مع جمهورها بل وشاركت كافة مراحل الحمل وكيف كانت بطنها منتفخة، في شهر أكتوبر الماضي شاركت لاميتا الجمهور بصورة وفيديو من فترة الحمل الأخيرة حيث رقصت على أغنية معلقة عليها: «أصنع سعادتك بنفسك».هي عارضة أزياء وممثلة لبنانية شاركت في العديد من الأعمال من بينها مسلسل عصر الحريم وفيلم ماحدش سامع حاجة مع الفنان رامز جلال.

«نيكول سابا»

وفي مارس عام 2013 ظهرت نيكول سابا مع زوجها وهي تستلقي على ظهرها مع زوجها ببطن مكشوفة لتوثق مرحلة الحمل في الشهور الأخيرة.

وقالت معلقًا على الصورة: «لا أرى فيها ما يخدش الحياء، بل أرى فيها زوجين سعداء لقدوم طفلهما».أما ظهور الصورة فجاءت خلال جلسة تصوير بالملابس الرياضية لتؤكد على أهمية الرياضة خلال الحمل، وتصادف وجود زوجها يوسف الخال الذي تدخل في الصورة بشكل عفوي فتم التقاطها ضمن الجلسة ووضع يده على بطنها».

«جيجي حديد» وفي أغسطس الماضي ظهرت الفنانة وعارضة الأزياء جيجي حديد، ببطن مكشوف خلال جلسة تصوير قبل ولادة طفلها من زين مالك حيث ارتدت الملابس البيضاء وعلقت على الصورة «ينمو كالملاك».