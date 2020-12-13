مالى تسجل 72 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المالية، اليوم الأحد، 72 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأكد بيان للوزارة بثته الإذاعة المالية، أنه تم تسجيل 72 إصابة مؤكدة بالفيروس وشفاء 35 مصابا، وذلك بعد إجراء 1218 فحصا؛ ليصل إجمالي الإصابات 5721 إصابة، موضحا أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 3566 حالة، فيما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 189 حالة.