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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مالى تسجل 72 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:51 م
كورونا في مالي
كورونا في مالي
ا ش ا
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سجلت وزارة الصحة المالية، اليوم الأحد، 72 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد بيان للوزارة بثته الإذاعة المالية، أنه تم تسجيل 72 إصابة مؤكدة بالفيروس وشفاء 35 مصابا، وذلك بعد إجراء 1218 فحصا؛ ليصل إجمالي الإصابات 5721 إصابة، موضحا أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 3566 حالة، فيما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 189 حالة.

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