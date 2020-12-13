«الإحصاء»: 66.6% زيادة فى صادرات مصر للإمارات

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر للإمارات إلى حدود 2.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020، مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 66.6%.وأضاف جهاز الإحصاء، أن أهم الصادرات المصرية للإمارات، تتمثل في حلي وأحجار كريمة بقيمة 1.7 مليار دولار، خلال أول 9 أشهر من عام 2020، مقابل 924.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة 84.9%، تليه آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 127.2 مليون دولار، مقابل 135 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية بقيمة 110.2 مليون دولار، مقابل 23.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم، بلغت 20.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر 2020، مقابل 22.7 مليار دولار، خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض نسبته 9.7% خلال عام.