التحفظ على أموال الإخوانى سمير تحسين رئيس شركة «سيسكو ترانس»

أصدرت لجنة التحفظ على أموال الإخوان، قرارًا بالتحفظ على أموال عضو التنظيم سمير تحسين، رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو ترانس، ضمن قائمة ضمت 285 عنصرا من جماعة الإخوان الإرهابية، ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.جاء ذلك ضمن قرار محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال 285 عنصرًا بجماعة الإخوان و3 كيانات تابعة لها، نفاذًا لقرار لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين في جلستها المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، بالموافقة على عرض أمر التحفظ على قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ على أموال العناصر والشركات المتهمة، مع إضافة أموالهم إلى الخزانة العامة.