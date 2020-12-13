هبوط بورصة عُمان في ختام التعاملات

تراجع سوق عمان "مسقط " للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.12% خاسرًا 4.42 نقطة، ليغلق عند مستوى 3602.560 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.6 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون ريال، عبر تنفيذ 444 صفقة لعدد 36 سهمًا.وارتفعت 7 أسهم ببورصة مسقط، على رأسها سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 4%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 2.27%، ثم سهم "العمانية المتحدة للتأمين" بنسبة 1.99%، فيما تراجع 11 سهمًا، على رأسها سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 3.52%.ثم سجل سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 3.37%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 1.85%، فيما تصدر سهم "سندات أومنفست الدائمة" قائمة الأكثر نشاطًا حسب القيمة وبلغت 411 ألف ريال عماني.