اختطاف مئات الطلاب النيجيريين بعد هجوم مسلح على مدرسة

أكدت الشرطة النيجيرية، اليوم الأحد، اختفاء مئات الطلاب بالمرحلة الثانوية بعد هجوم شنه مسلحون على مدرستهم في منطقة (كانكرا) بولاية (كاتسينا) شمال غربي البلاد.وقال جامبو عيسى، المتحدث باسم شرطة كانكرا، في بيان، إن الشرطة والجيش والقوات الجوية يعملون بشكل حثيث مع المسئولين في المدرسة لحصر العدد الرسمي للطلاب المفقودين أو المختطفين.وأعرب عيسى عن اعتقاده أن 400 طالب فقدوا، موضحا أن المدرسة مسجل بها أكثر من 600 طالب.وأشار إلى أن المدرسة كانت قد تعرضت لهجوم شنه مجموعة من المسلحين الجمعة الماضي، حيث أطلقوا الأعيرة النارية.. وقامت الشرطة بالاشتباك مع المسلحين وتبادل الجانبان إطلاق النار، حتى تمكن الطلاب الموجودون داخل المدرسة من الهرب من أجل سلامتهم.ويعتقد أن الهجوم نفذته إحدى الجماعات الإرهابية النشطة في شمال غرب نيجيريا.يذكر أن الهجوم يعد الأحدث من بين تلك التي تستهدف المدارس في نيجيريا، حيث شن أعضاء من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، في أبريل عام 2014، أخطر هجوم استهدف مدرسة، وقاموا باختطاف 276 طالبة من مدرستهن في بلدية (تشيبوك)، بولاية بورنو بشمال شرق البلاد، ولا تزال 100 فتاة مفقودة حتى الآن.