ارتفاع إصابات «كورونا» في السنغال إلى أكثر من 17 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 78 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 17 ألفًا و139 حالة.وأشارت الوزارة- في بيان بثته الإذاعة السنغالية، اليوم الأحد- إلى أنه وبعد إجراء 1227 فحصًا تم تسجيل الحالات المؤكدة، لافتة إلى شفاء 35 مصابًا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 16 ألفًا و94 حالة.