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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات «كورونا» في السنغال إلى أكثر من 17 ألف حالة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:04 م
كورونا في السنغال
كورونا في السنغال
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أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 78 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 17 ألفًا و139 حالة.

وأشارت الوزارة- في بيان بثته الإذاعة السنغالية، اليوم الأحد- إلى أنه وبعد إجراء 1227 فحصًا تم تسجيل الحالات المؤكدة، لافتة إلى شفاء 35 مصابًا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 16 ألفًا و94 حالة.

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