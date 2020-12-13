145 إصابة جديدة بكورونا فى البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و145 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الإصابات الجديدة بينها 81 حالة تعود لعمالة وافدة و54 حالة لمخالطين لمصابين و10 حالات قادمة من الخارج.وأضافت أن إجمالي وفيات الفيروس ارتفع إلى 348 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 87025 حالة، حتى الآن، بعد تسجيل 158 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.