رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

145 إصابة جديدة بكورونا فى البحرين

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:23 م
كورونا في البحرين
كورونا في البحرين
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و145 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الإصابات الجديدة بينها 81 حالة تعود لعمالة وافدة و54 حالة لمخالطين لمصابين و10 حالات قادمة من الخارج.

وأضافت أن إجمالي وفيات الفيروس ارتفع إلى 348 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 87025 حالة، حتى الآن، بعد تسجيل 158 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

موضوعات متعلقة

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

السيسى يوجه بالبدء الفورى فى إنشاء معامل الفحص المركزية بالموانئ

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

الصور

image description

إنقاذ رجل حاول الانتحار بدمياط

image description

«أسيوط» تستقبل وفد جامعة المنصورة قبل انطلاق «قافلة جسور» غدا

image description

ضبط مستريح نصب على الأهالي في دمياط

image description

«أسيوط» في اجتماع «التنمية المحلية» و«الصحة» لبحث مبادرة «المركزي»

image description

مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادات في أسيوط

الأكثر قراءة

خاص| غلق مقر اتحاد الكرة بسبب انتشار كورونا بين الموظفين

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

بحلوى وساندوتش.. اغتصاب طفلة على يد زوج جدتها في حلوان

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

انتشار سرقة لوحات المقابر بفنزويلا بسبب الأزمة الاقتصادية

شركة بيونتيك: هذا موعد السيطرة على كورونا بالكامل

الصين: العثور على فيروس كورونا بعبوات لحم خنزير من الأرجنتين

موعد بداية فصل الشتاء 2020 رسمياً في مصر

أيام زمان

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

«أبو رجيلة» نجم الزمالك الذى اكتشف موهبته الغنائية صدفة

كواليس حرب خفية بين السندريلا وزبيدة ثروت في «الحب الضائع»

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
بسنت حسن
مهرجان السولد أوت
ماجد حبته
مزايدات البرادعى
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
المزيد

الثقافة

انطلاق معرض للكتاب بجامعة سوهاج 20 ديسمبر

مناقشة «الصقر والصليب» في منتدى الاستقلال الثقافي.. الأربعاء

الأربعاء.. نبيل القط يناقش «حكايات التعب والشفاء» بالنيل الثقافية

«الحب في زمن الكورونا» ديوان شعري لمحمد دياب غزاوي