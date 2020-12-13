البابا: الكنيسة احتاجت أساقفة للتعليم فى عهد البابا كيرلس

تحدث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن مدى وجود إمكانية لسيامة أسقف للتعليم وأسقف للبحث العلمي في المستقبل.وقال بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات له خلال مقابلة إعلامية له عبر قناة أغابي إحدى القنوات الثلاث التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية: "إن البابا كيرلس رسم البابا شنودة، أسقفا للتعليم، وكانت هذه بداية جيدة ورسم أسقفا للبحث العلمي المتنيح الأنبا غريغوريوس، وشاءت الظروف أن يصبح أسقف التعليم هو البطريرك، والكاهن والأسقف والبطريرك هم معلمون، في وقت البابا كيرلس كانت الأمور محدودة جدًا وكان المجمع المقدس حوالي 12 أسقفا وكانت نسبة التعليم قليلة والزمن اختلف، والتعليم ينضبط من خلال الكليات والمعاهد الإكليريكية".وأضاف:" على سبيل المثال هناك تطوير في معهد الدراسات على مستوى الأساتذة والدارسين، وإضافة اقسام جديدة والاتفاقيات التي تقوم بين المعهد والكليات الأخرى ويتم مراجعة المناهج وتطورها، وجلست مع أساتذة الكلية الإكليريكية ونحاول أن نطور العمل التعليمي، وبالنسبة لأسقف البحث العلمي الاحتياج سوف يظهر أهمية وجوده".