«من كورونا لـ سماح».. تريندات هزت السوشيال ميديا في 2020 (صور)



أصبح «التريند» من الأمور التي يسعي إليها كثيرين بقصد أو دون قصد عن طريق فيديو مسرب «ذلة لسان».



وكان عام 2020 من أكثر الأعوام تزاحما بالتريند، نرصدها لكم في هذا التقرير:



أهلا بكورونا

أهلا بكورونا

لا صوت يعلو فوق صوت الجائحة، حيث تصدر «كورونا» تريندات 2020 من أول يوم، الفيروس الذي انتشر في الصين واجتاح العالم بأكمله.



أتوبيس الزمالك عطلان

«أتوبيس الزمالك عطلان»

في مباراة النادي الأهلي بالدوري، لم يحضر فريق الزمالك إلى الملعب، بزعم سوء الأحوال الجوية التي تسببت في تعطل «أتوبيس» الزمالك.

سيدة القطار

«سيدة القطار»

تصدرت السيدة صفية التريند لأكثر من أسبوع، بعدما دفعت ثمن تذكرة القطار لأحد المجندين، بعد تعامل غير لائق من مشرف القطار.



باتون بالية بالسمسم هات



«باتون بالية بالسمسم هات»

جملة من مغني المهرجانات حمو بيكا صائد التريند، استطاع أن يشعل مواقع السوشيال ميديا بها، ففي إحدى بروفات تسجيل أحد أغانيه أصيب بالتهتهة في جملة «باتون بالية بالسمسم هات».

بنت أحمد وزينب

«أيلين.. بنت أحمد وزينب»

تصدر هاشتاج «حق أيلين لازم يرجع» بسبب إخافة والدها ووالدتها لها، الأمر الذي تسبب في موجة عارمة من الغضب التي أودت بهم إلى النيابة.

طفل المرور



«طفل المرور»

تصدر «حروقة» منصات التواصل الاجتماعي بسبب انتشار فيديوهات له أثناء تعامله غير اللائق مع عدد من رجال المرور.

لورديانا

«لورديانا.. راقصة هزت عرش التريند»

على أنغام مهرجان «إخواتي» استطاعت الراقصة البرازيلية لورديانا، أن تصعد قمة التريند بعد رقصتها داخل أحد صالونات التجميل.



«القاضية ممكن»

تعتبر من الكلمات العالقة في أذهان عشاق الساحرة المستديرة، وقصتها عندما أحرز «قفشة» الهدف الثاني في مرمي الزمالك بنهائي أبطال أفريقيا.



موديل سقارة



«الملبنتيتي.. موديل سقارة»

خطفت الموديل سلمي الشيمي التريند بسيشن فرعوني مثير بمنطقة هرم سقارة، الأمر الذي أودي بها إلى سرايا النيابة.



مصطفى بوخا