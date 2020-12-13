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تقارير ومتابعات

كود دفع استمارة الإعدادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:43 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث خلال هذه الفترة من جانب الطلاب حول كود دفع استمارة الشهادة الاعدادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم، بعد فتح الباب للدفع من قبل وزارة التربية والتعليم، أسئلة كثيرة يطرحها الطلاب عن أكواد الطالب وكلمة المرور وحول رسود وكود الدفع عبر الجروبات التعليمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة، مرحلة ما قبل الامتحانات. 


كود دفع استمارة الشهادة الاعدادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم


وأتاحت وزارة التربية والتعليم عدة طرق لدفع رسوم استمارة الشهادة الإعدادية، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالرقم القومي للطالب، أو عن طريق منافذ فوري رقم كود الدفع 66610 بالرقم القومي للطالب، أو الدخول عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم والاطلاع على كافة البيانات وطريقة دفع الرسوم: www.moe.gov.eg.

ووفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن رسوم استمارة دخول الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية هذا العام 150 جنيها.


خدمات المنصات الإلكترونية التعليمية


وبعد معرفة كود دفع استمارة الصف الثالث الإعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم، يعتبر هذا العام 2020-2021 عام دراسي مختلف حيث قررت وزارة التربية والتعليم وفقا لمنظومتها الجديد إدخال نظام جديد للثانوية العامة، والامتحانات لجميع المراحل بشكل مختلف، حيث تتجه الوزارة إلى تطبيق نظم جديدة في العملية التعليمية لتواكب العصر، وتناسب جميع المستويات والأجيال.

وقامت الوزارة هذا العام بتوفير العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية حتى يستفيد الطلاب وبشكل كبير من خلال هذه المنصات، ويتلقى الدروس بأكثر من طريقة شرح سواء بالفيديو أو عن طريق الشرح، وكما توفر هذه المنصات جميع التسهيلات للطلاب من خلال الدفع وتخليص الاستمارة والبيانات، كما تتيح المنصات عملية التواصل بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة حتى يستطيع ولي الأمر معرفة مستوى أولاده التعليمي.

ولا يقتصر عمل المنصات التعليمية الإلكترونية على عملية التواصل وتحصيل الدروس والشرح فقط، بل يتم من خلالها معرفة المناهج الدراسية، ويتم من امتحان التجريبي لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي أيضا، وهذه تعد فرصة لتدريب الطلاب على الامتحانات من خلال التعليم الإلكتروني.


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