3655 إصابة جديدة بكورونا في التشيك

سجلت التشيك 3 آلاف و655 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة التشيكية - وفقا لراديو براغ الدولي، اليوم الأحد - أن هناك 4 آلاف و111 حالة مصابة بالفيروس تتلقى العلاج حاليا في المستشفيات، من بينهم 548 حالة حرجة، مشيرة إلى وفاة 58 حالة متأثرة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي أعداد الوفيات إلى 9 آلاف و535 حالة.