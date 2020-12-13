بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 12.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشر السوق العام 9ر12 نقطة ليبلغ مستوى 84ر5572 نقطة بنسبة صعود بلغت 23ر0%.وتم تداول كمية أسهم بلغت 4ر240 مليون سهم تمت عبر 9509 صفقات نقدية بقيمة 3ر23 مليون دينار (نحو 8ر109 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر31 نقطة ليبلغ مستوى 55ر4529 نقطة بنسبة صعود بلغت 71ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر203 مليون سهم تمت عبر 6392 صفقة نقدية بقيمة 6ر17 مليون دينار (نحو 8ر59 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر3 نقطة ليبلغ مستوى 85ر6101 نقطة بنسبة صعود بلغت 06ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 06ر37 مليون سهم تمت عبر 3117 صفقة بقيمة 7ر14 مليون دينار (نحو 9ر49 مليون دولار).وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 3ر28 نقطة ليبلغ مستوى 49ر4646 نقطة بنسبة صعود بلغت 61ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر162 مليون سهم تمت عبر 4840 صفقة نقدية بقيمة 8ر15 مليون دينار (نحو 7ر53 مليون دولار).وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (بريق) و(سكب ك) و(يوباك) و(التجارية) أما شركات (أرزان) و(الامتياز) و(الافكو) و(عقارات ك) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (أسمنت خليج) و(النخيل) و(المنار) و(رمال) الأكثر انخفاضا.