القصة الكاملة للطفلة «ميرا» التي أمر السيسي بعلاجها

نقلت مساء أمس السبت، سيارة إسعاف مجهزة، الطفلة ميرا محمود، التي تبلغ من العمر 8 أشهر، إلى معهد ناصر بالقاهرة، لتلقي العلاج على نفقة الدولة، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.من السوشيال ميديا للرئيستعود بداية قصة الطفلة «ميرا»، عندما انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ أيام قليلة، لوالدتها تستغيث بالرئيس السيسي لعلاج ابنتها التي تبلغ 8 شهور لإجراء عملية بالقلب، بسبب معانتها من ثقب بين بالقلب، واستجاب لها الرئيس، وأمر بسرعة اتخاذ الإجراءات المطلوبة، وعلى الفور نقلت وزارة الصحة الحالة من مستشفى مبرة بطنطا بسيارة إسعاف مجهزة إلى معهد ناصر بالقاهرة، لإجراء العملية فورًا.ميرا في رعاية الدولةأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أنه كان في استقبال الطفلة فريق طبي متكامل متخصص في جراحة قلب الأطفال وحديثي الولادة لمناظرتها، بالإضافة إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية لتقييم الحالة لإجراء الجراحة اللازمة لها على نفقة الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأشار «مجاهد»، إلى أن وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، تتابع تطورات الحالة الصحية للطفلة «ميرا»، وماسيتم تقدميه لها من خدمات طبية، مؤكدة على توفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لها.